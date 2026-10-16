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Bundesliga

Kahns Rat an Neuer

von Emanuel Schultz - Quelle: Sky
1 min.
Oliver Kahn @Maxppp

Die Rufe nach einem Wechsel im Tor des FC Bayern werden immer lauter. Nun hat sich auch Torwart-Legende Oliver Kahn in der ‚Sky‘-Show ‚Triple – der Hagedorn Fußballtalk‘ in die aktuelle Debatte um Neuer eingeschaltet: „Ich kann jetzt niemandem etwas empfehlen, das kann der Mensch nur selbst entscheiden. Dinge wie: Wann höre ich auf, wann trete ich zurück?“

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Kahn ergänzt im Gespräch mit Lehmann: „Irgendwann – und das sehe ich jetzt eben langsam kommen – ist es nicht mehr seine eigene Entscheidung, sondern die Entscheidung anderer. Und das brauchst du doch in so einer großen Karriere nicht.“ Im Sommer hatte Neuer erklärt, dass es „stark danach“ aussehe, dass die Saison 2026/27 seine letzte als Profi sein wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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