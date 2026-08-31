Brunner zu Klopp? | Barças neuer Alvarez-Plan

Durchbruch mit ordentlicher Verzögerung

Am 17. September gibt der neue Bundestrainer Jürgen Klopp seinen ersten DFB-Kader bekannt. Bereits bei seiner Antrittspressekonferenz verkündete der neue Hoffnungsträger des deutschen Fußballs, dass er einigen neuen Spielern die Chance in der Nationalelf geben will. Gehört dazu auch Paris Brunner? Das gefallene Wunderkind von Borussia Dortmund war seit seinem Wechsel zur AS Monaco vor zwei Jahren in der Versenkung verschwunden – bis jetzt. Nach einem Doppelpack gegen Olympique Marseille (2:0) am gestrigen Sonntag und vier Toren in den ersten vier Saisonpartien für die Monegassen stellt die ‚Bild‘ die Frage: „Ballert sich dieser Ex-Dortmunder zu Klopp?“

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Der 20-Jährige „setzt seinen Traumstart in Frankreich eindrucksvoll fort“ und sei mittlerweile sogar „Fanliebling“. Der Lohn für harte Arbeit: „Eigentlich war die Konkurrenz in Monacos Offensive riesig. Mit Folarin Balogun, Matthis Abline und Mika Biereth stehen mehrere hoch gehandelte Angreifer im Kader. Vor allem Balogun und Neuzugang Abline galten vor Saisonbeginn als erste Optionen. Doch Brunner nutzt seine Chance.“ Auch die französischen Medien loben den deutschen Mittelstürmer. „Monaco besiegt OM dank der Entdeckung Paris Brunner und übernimmt die Tabellenführung in der Ligue 1“, konstatiert die ‚L’Équipe‘.

Das Tauziehen geht weiter

Die Transferposse zwischen Atlético Madrid und dem FC Barcelona um Julián Alvarez zieht sich bereits seit einigen Wochen und beschäftigt die spanischen Medien Tag und Nacht. Mittlerweile scheint die Situation jedoch klar, wie die ‚Sport‘ zusammenfasst: „Bei Barça räumt man ein, dass die Haltung von Atlético Madrid es unmöglich macht, den Transfer vor Ende dieser Transferperiode abzuschließen, und hat sich daher entschieden, die Bemühungen zu verschieben.“

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Die Rojiblancos schließen einen generellen Abgang des Angreifers nicht aus, wohl aber, dass der 26-Jährige zu den Katalanen wechselt. Der Verwaltungsrat von Atlético unterstützte einstimmig die Entscheidung, nicht mit dem katalanischen Verein zu verhandeln, und versicherte dies zuletzt öffentlich. Barcelona tütet derzeit den Transfer von Gabriel Jesus (29/FC Arsenal) ein. Dennoch, so die ‚Sport‘, „gibt Barça den argentinischen Stürmer noch nicht auf. Das Ziel ist es, es im Januar erneut zu versuchen, wenn der Wintertransfermarkt öffnet und sich die Umstände möglicherweise geändert haben.“