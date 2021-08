Bordeaux schnappt sich PSG-Talent Pembélé

Girondins Bordeaux bedient sich bei Frankreichs Ligaprimus Paris St. Germain. Timothée Pembélé schließt sich dem Klub auf Leihbasis an. Dabei besitzt der Verein mit Cheftrainer Vladimir Petkovic eine Kaufoption für den 18-jährigen Innenverteidiger.

„Für diese Position war Timothée in diesem Transferfenster immer unsere erste Option. Wir kennen den Spieler, seit er sehr jung war. Er hat ein perfektes Anforderungsprofil für den modernen Fußball und verfügt über eine für sein Alter ungewöhnliche Reife. Bei uns kann sich Timothée in einem Umfeld entwickeln, in dem er sein Talent voll entfalten kann“, sagt Adamar Lopes, Technischer Direktor von Bordeaux.