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Einigung bestätigt: Wechsel-Überraschung bei Klopp

Die Zeit von Jürgen Klopp als Fußballchef beim Red Bull-Konzern endet. Der Weg zum DFB ist mittlerweile frei.

von Lukas Hörster - Quelle: Magenta TV | Bild
1 min.
Jürgen Klopp bei seiner Amtseinführung als neuer Head of Global Soccer bei Red Bull. @Maxppp

Jürgen Klopps Engagement als Bundestrainer steht nicht mehr viel im Weg. Bei ‚Magenta TV‘ sagte der 59-Jährige am gestrigen Sonntagabend: „Ich habe eine Einigung und eine Regelung mit Red Bull gefunden, eine sehr, sehr großzügige Regelung.“

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Heißt: Sein aktueller Arbeitgeber ermöglicht wie erwartet den Weg zum DFB. Die Überraschung: Laut der ‚Bild‘ geschieht das ohne jegliche finanzielle Forderung. Eine Ablöse war schon länger nicht mehr im Spiel, mittlerweile sei auch klar, dass Klopp – anders als zunächst geplant – nicht weiter als Botschafter oder Berater für den Getränkekonzern arbeiten wird.

Fix ist der Wechsel auf die deutsche Trainerbank damit aber noch immer nicht, es geht dem Protagonisten zufolge jedoch „alles in die richtige Richtung“. Da er es mit einem Verband zu tun habe, brauche der Prozess jedoch seine Zeit. Gremien und Vertragspartner müssen mit ins Boot geholt werden.

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Klopp ab Freitag Bundestrainer?

Klopp will dann laut eigener Aussage „in den nächsten Tagen, im Idealfall“ offiziell die Nachfolge von Julian Nagelsmann antreten. Die ‚Bild‘ bringt eine Vorstellung am Freitag ins Spiel. Mit der DFB-Spitze selbst ist Klopp längst grundsätzlich über einen Vertrag bis nach der WM 2030 einig. Das nächste Länderspiel steigt zum Start der Nations League am 24. September in Amsterdam gegen die Niederlande.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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