Manchester City: Pep Guardiolas Wunschelf für die nächste Saison

Jetzt, da Manchester City dank CAS-Urteil nun doch in der Champions League antreten darf, kann der englische Vizemeister seine Personalplanungen ohne Einschränkungen verfolgen. Trainer Pep Guardiola und dem Sportlichen Leiter Txiki Begiristain sollen umgerechnet über 160 Millionen Euro für Neuzugänge zur Verfügung stehen.

Vor allem die Viererkette benötigt eine Auffrischung. Pep, so heißt es in England, soll scharf auf seinen ehemaligen Schützling David Alaba (28, FC Bayern) sein. Die Voraussetzungen: Der Österreicher verlängert nicht in München und gibt sich nicht nur mit Real Madrid oder dem FC Barcelona als neuen Arbeitgeber zufrieden.

Nur Ergänzungen für das Mittelfeld

Sehr wahrscheinlich wird es City nicht bei einem neuen Abwehrspieler belassen, weitere Gerüchte haben bislang aber noch kein konkreteres Stadium erreicht. Auf der Sechs bieten die Skyblues mit Ilkay Gündogan und Rodri bereits ein Weltklasse-Duo auf, hier braucht es nur einen Fernandinho-Ersatz wie etwa Ismaël Bennacer (22, AC Mailand).

Die offensiven Mittelfeld-Positionen sind das Prunkstück des Kaders. Auch hier bedarf es lediglich Ergänzungen, die sich hinter den Topleuten Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez und Raheem Sterling anstellen. Ein Kandidat für alle Positionen wäre Jack Grealish (24, West Ham United), für links – als Nachfolger von Leroy Sané – Leon Bailey (22, Bayer Leverkusen) und für rechts Ferran Torres (20, FC Valencia).

Was wird aus Agüero?

Bleibt noch die Frage, ob Sergio Agüero (Vertrag bis 2021) weitermacht oder sich nach neun Jahren und bislang 254 Pflichtspiel-Toren verabschiedet. Dann bräuchte es einen hochklassigen Konkurrenten für Gabriel Jesus. Der Name Lautaro Martínez (22, Inter Mailand) ploppte in diesem Zusammenhang auf, der Argentinier will aber zum FC Barcelona.