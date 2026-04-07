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UEFA Champions League

Kane spielt: Kompany mit fünf Änderungen

Harry Kane ist wieder fit und steht gegen Real Madrid in der Startformation. Im Vergleich zum 3:2 in Freiburg ändert Vincent Kompany sein Team auf fünf Positionen.

von Tobias Feldhoff
Bayern-Vorschau mit Kompany @Maxppp
Real Madrid 1-2 FC Bayern

Heute Abend (21 Uhr) will der FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League erstmals seit 2012 wieder als Sieger gegen Real Madrid vom Platz gehen. In der Offensive kann Vincent Kompany auf den zuletzt angeschlagenen Harry Kane (32) setzen. Auch diverse Teamkollegen, die gegen den SC Freiburg geschont wurden, finden sich in der Startformation wieder.

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