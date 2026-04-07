Kane spielt: Kompany mit fünf Änderungen

Heute Abend (21 Uhr) will der FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League erstmals seit 2012 wieder als Sieger gegen Real Madrid vom Platz gehen. In der Offensive kann Vincent Kompany auf den zuletzt angeschlagenen Harry Kane (32) setzen. Auch diverse Teamkollegen, die gegen den SC Freiburg geschont wurden, finden sich in der Startformation wieder.

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So startet der FC Bayern

So startet Real