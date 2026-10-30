„Außergewöhnlich“: Die neuste Attraktion der Bundesliga

Niko Ilicevic gehört in seiner Altersklasse zu den größten Talenten in Europa. Am morgigen Samstag wird er 16 Jahre alt, am Sonntag dürfte er gegen den Hamburger SV (17:30 Uhr) somit erstmals für Eintracht Frankfurt in einem Pflichtspiel zum Einsatz kommen. Dass er im Kader stehen wird, bestätigte Trainer Adi Hütter heute bereits.

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Im Falle seines Debüts wäre Ilicevic geteilt mit Youssoufa Moukoko (21) der jüngste Spieler, der im deutschen Oberhaus zum Einsatz kommt. Laut der ‚Bild‘ ist „fest davon auszugehen, dass sich die Hessen das nicht nehmen lassen. Dementsprechend spricht alles für ein Debüt am Sonntag.“ FT wirft aus gegebenem Anlass einen genaueren Blick auf das Supertalent der Eintracht.

Deutschland oder Kroatien?

Sein Name dürfte einigen Bundesliga-Kennern noch durch Ivo Ilicevic im Gedächtnis sein, der in seiner Karriere unter anderem für den VfL Bochum, den 1. FC Kaiserslautern, den Hamburger SV und den 1. FC Nürnberg aktiv war. Ivo ist der Onkel von Niko, Fußball scheint bei den Ilicevics also in der Familie zu liegen.

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Anders als Ivo, der als Nationalspieler für Kroatien im Einsatz war, läuft Niko aktuell noch für den deutschen U17-Nachwuchs auf. Da er aber ebenfalls die kroatische Staatsbürgerschaft besitzt, wäre ein Verbandswechsel möglich. Entsprechende Bestrebungen hat der kroatische Verband bereits hinterlegt.

Komplettpaket in jungen Jahren

Was macht den offensiven Mittelfeldspieler so stark? „Er kann schwierige Situationen lösen, er ist technisch gut und verfügt über ein starkes Passspiel, durch das er seine Mitspieler immer wieder in Szene setzen kann. Dazu ist er selbst auch torgefährlich, weil sein Abschluss oft Genauigkeit und Schärfe kombiniert. Das ist für sein Alter außergewöhnlich“, schwärmt Ex-Trainer Alexander Meier vom feinen Linksfuß.

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Auch beim aktuellen Eintracht-Coach Adi Hütter kommt Ilicevic gut an. Hütter ist der ‚Bild‘ zufolge von der Arbeit gegen den Ball überzeugt, was ein wichtiges Kriterium in der Spielphilosophie des Übungsleiters ist. Dieses Komplettpaket ist entscheidend dafür, dass die SGE dem Ausnahmetalent schon im jungen Alter das Bundesliga-Niveau zutraut.

„Ich freue mich, dass wir so ein Talent bei der Eintracht haben, das aus unserer Nachwuchsschmiede kommt. Dass er schon im Jugendbereich immer hochklassiger gespielt hat und sich da klar gezeigt hat, und wir können nur sagen: Bei den Spielen am Riederwald waren wir von ihm immer total begeistert. Da freuen wir uns drauf. Aber der Junge muss behutsam aufgebaut werden“, ordnet Vereinspräsident Mathias Beck ein.

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Traut Ihr Niko Ilicevic von Eintracht Frankfurt eine große Karriere zu? Ja, er wird schnell durchstarten Ja, man muss aber Geduld haben Nein, der Druck könnte zu groß sein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Großflächiges Interesse

Im vergangenen Sommer, so ist es zu vernehmen, verzichtete der mittlerweile zurückgetretene Sportvorstand Markus Krösche sogar auf die Verpflichtung eines weiteren Offensivspielers, um einen Kaderplatz für Ilicevic freizuhalten. Perspektivisch wird er bereits als Nachfolger für Can Uzun (20) angesehen, den es in absehbarer Zeit zu einem Topklub ziehen könnte.

Aufgrund seines riesigen Potenzials zieht Ilicevic selbstredend auch das Interesse europäischer Topklubs auf sich. Real Madrid, der FC Barcelona, Manchester City, der AC Mailand sowie Inter Mailand verfolgen seine Entwicklung genau. Zudem wollte ihn auch der FC Bayern in der Vergangenheit unbedingt an Bord holen.

Frankfurt kam dem jedoch zuvor und stattete Ilicevic im Juli mit einem Fördervertrag aus. Ein Kontrakt für die Profis ist bereits ausgehandelt und greift am 31. Oktober 2028, wenn Ilicevic 18 Jahre alt wird. Dementsprechend hält die Eintracht alle Zügel in der Hand und kann entspannt dabei zusehen, wie aus dem ungeschliffenen Rohdiamant womöglich ein Brillant wird.