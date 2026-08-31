2. Bundesliga
Neuer Stürmer für die Hertha
3 min.
@Maxppp
Hertha BSC hat die Verpflichtung von Gustaf Nilsson perfekt gemacht. Der 29-jährige Angreifer kommt per Leihe mit Kaufoption vom FC Brügge zum Zweitligisten.
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Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber ordnet ein: „Gustaf deckt genau das Profil ab, das wir noch für den Angriff gesucht haben. Er ist groß, besitzt ein sehr gutes Kopfballspiel und ist abschlussstark.“
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