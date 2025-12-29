Menü Suche
75 Millionen: Letzter Hijack-Versuch bei Semenyo

Dass Antoine Semenyo den AFC Bournemouth in diesem Winter verlässt, ist bereits klar. Manchester City ist der Favorit, doch die Konkurrenz gibt nicht auf.

von Dominik Sandler - Quelle: The Times | Sky Sports | The Telegraph | Daily Mail
Schon seit Wochen ist klar, dass Antoine Semenyo für den AFC Bournemouth in diesem Winter nicht mehr zu halten ist. Der 25-Jährige steht nach 16 Spielen bei acht Toren und drei Vorlagen. In der Premier League mehr als genug, um die Topklubs zu überzeugen, viel Geld auf den Tisch zu legen. Der Flügelstürmer besitzt für die ersten Januar-Wochen eine Ausstiegsklausel, die bei rund 75 Millionen Euro liegt.

Sowohl Manchester City als auch der FC Liverpool und Manchester United sind bereit, diese Summe zu bezahlen. In den vergangenen Tagen kristallisierten sich die Skyblues als klarer Favorit heraus, Semenyo soll sich sogar schon für einen Wechsel zu Pep Guardiola entschieden haben. Wie die ‚Daily Mail‘ und der ‚Telegraph‘ jetzt berichten, gibt Liverpool aber noch nicht auf und will Semenyo zum Umdenken bewegen. Laut ‚Sky Sports‘ haben auch die Red Devils weiterhin ihre Finger im Spiel und befinden sich in Lauerstellung.

Um den Hijack-Versuch abzuwehren, drückt City aufs Gaspedal. Laut der ‚Times‘ findet heute ein – womöglich dann finales – Treffen zwischen der Spielerseite und den Citizens statt. Der Ghanaer wolle seinen nächsten Verein noch in diesem Kalenderjahr endgültig auswählen. Als Stichtag gelte der 1. Januar. Wenn City sich mit Semenyo bis dahin noch nicht auf einen Vertrag einigen kann, gehe die Tür auch für die anderen Klubs wieder auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
