Nagelsmann über Lewandowski-Verhandlungen: „War ein gutes Gespräch“

Bleibt Robert Lewandowski oder geht er? Es ist die Frage, die seit einiger Zeit Fans wie Verantwortliche des FC Bayern gleichermaßen beschäftigt. Um Klarheit zu schaffen, traf sich deshalb auch Pini Zahavi, Beraters des Toptorjägers, in der vergangenen Woche mit den Münchnern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vom Inhalt der Gespräche ist kaum etwas bekannt. Auf der heutigen Spieltagspressekonferenz brachte Trainer Julian Nagelsmann auf die Thematik angesprochen zumindest etwas Licht ins Dunkel: „Ich habe nachgefragt, ob es ein gutes Gespräch war – und das war es wohl“, so der 34-Jährige, „es war ein guter Austausch, aber es gibt in beide Richtungen noch nichts zu vermelden.“

Nagelsmann wünscht sich Verlängerung

Nagelsmanns Wunsch ist klar formuliert: „Mein Stand hat sich nicht verändert. Ich habe schon gesagt, dass ich ihn unbedingt halten und mit ihm verlängern will. Alles andere muss Brazzo zu gegebener Zeit kundtun. Er war dabei beim Gespräch und ich nicht.“

Eine schnelle Entscheidung erwartet er aber offenbar nicht: „Man weiß, dass Pini jemand ist, der gerne und tough verhandelt. Von dem her wird es so sein, dass es sich etwas zieht. Da braucht man die nötige Geduld.“ So oder so müssen die Bayern zumindest akut keinen Abgang befürchten. Lewandowskis Vertrag läuft erst 2023 aus.