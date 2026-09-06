Angriff auf den Scudetto: Der XXL-Transfersommer der Roma

Mit einem fulminanten Schlussspurt sicherte sich die AS Rom in der vergangenen Saison überraschend Platz drei in der Serie A und tritt in dieser Spielzeit in der Champions League an. Doch damit soll es in der ewigen Stadt nicht genug sein. Das abgelaufene Transferfenster machte klar: Der Klub hat große Ziele und darf als echter Anwärter auf den Scudetto gewertet werden.

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Satte 124,5 Millionen Euro legten die Giallorossi auf den Tisch und verpflichteten unter anderem Leihstürmer Donyell Malen (27/Aston Villa) für 25 Millionen fest, Angreifer Santiago Castro (21/FC Bologna) für 36 Millionen und Toptalent Rodrigo Mora (19) vom FC Porto für 25 Millionen. Der Transfersaldo ist mit fast 107 Millionen Euro deutlich im negativen Bereich – nur Juventus sammelte ein größeres Minus an. Es wurde geklotzt und nicht gekleckert.

Bundesliga im Fokus

Auch in der Bundesliga wilderte der italienische Hauptstadtklub. Innenverteidiger Konstantinos Koulierakis (22) kam von Absteiger VfL Wolfsburg, bis zuletzt kämpfte die Roma um Jamie Leweling (25) vom VfB Stuttgart. Mit Raphaël Guerreiro (32) könnte ein ehemaliger Bayern-Spieler den Weg ins Stadio Olimpico finden. Der Portugiese ist nach dem Auslaufen seines Kontrakts aktuell noch auf Vereinssuche.

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Sportlich sieht es bisher sehr verheißungsvoll aus. Nach dem Comeback-Sieg gegen Atalanta Bergamo (2:1) am gestrigen Samstagabend grüßt die Roma mit 9:1 Toren und neun Punkten aus drei Spielen als Tabellenführer der Serie A. Unter der Woche steht die erste Partie in der Champions League an. Am Donnerstag (18:45 Uhr) muss Rom bei Fenerbahce antreten.