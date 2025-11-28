Bayern-Boss lobt Asllani

Christoph Freund hat über Fisnik Asllani gesprochen und einen Transferkandidaten des FC Bayern gelobt. „Guter Spieler, macht viele Tore. Er ist ein cleverer Junge, der sich sehr gut entwickelt hat. Er hat einige Leihstationen hinter sich. Er macht eine sehr, sehr gute Entwicklung“, so der Sportdirektor des deutschen Rekordmeisters im Interview mit ‚Sky‘. Asllani darf die TSG Hoffenheim im Sommer per Ausstiegsklausel für festgeschriebene 30 Millionen Euro verlassen.

Das Interesse der Münchner am 23-jährigen Angreifer ist seit längerem bekannt, zuletzt wurde die Spur zu Konkurrent Borussia Dortmund aber immer heißer. Auf die Frage, ob der kosovarische Nationalspieler einer für die Bayern wäre, antwortet Freund: „Immer schwer zu sagen. Ich finde, er ist ein guter, interessanter, junger Spieler. Es haben ja viele jetzt schon darüber gesprochen. Da gibt es ja einige Jungs, die sich gut entwickeln. Aber wir sind aktuell sehr zufrieden mit dem, was wir haben und wie wir aufgestellt sind.“