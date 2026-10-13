BVB-Neuzugänge mit Problemen: Drei Aufgaben für Kovac

Weiter im DFB-Pokal, Auftaktsieg in der Champions League und nach fünf Spieltagen vor dem FC Bayern München in der Bundesligatabelle – der Saisonstart von Borussia Dortmund verlief nach Maß. Doch in den kommenden englischen Wochen wird sich zeigen, wie weit die verjüngte Mannschaft von Niko Kovac nach dem kleinen Umbruch im Sommer wirklich ist.

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Die nächsten Spiele können vorentscheidend sein für den weiteren Verlauf der Spielzeit und das Saisonziel, im Frühjahr noch um Titel mitspielen zu können. Für Kovac ist es daher umso wichtiger, dass einzelne Youngsters bereits die nächste Entwicklungsstufe zünden. Laut ‚Bild‘ arbeitet der 54-Jährige „hinter den Kulissen gleich an mehreren Star-Baustellen“.

Einige davon kaschiere Kovac bislang sehr gut. In den kommenden Wochen sollen diese jedoch möglichst abgearbeitet werden. Ein Beispiel sei Neuzugang Joane Gadou (19), der bislang extrem positiv überrascht und sich in der BVB-Abwehrkette festgespielt hat. Neben seiner enormen Geschwindigkeit und physischen Stärke hat der Franzose jedoch technische und taktische Schwierigkeiten.

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Wie bewertet ihr die Arbeit von Niko Kovac bei Borussia Dortmund? Kovac holt aus dem BVB das Maximum raus Kovac leistet gute Arbeit Kovac hat noch Verbesserungspotenzial Die geplante Kovac-Verlängerung sollte überdacht werden Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Laut ‚Bild‘ wird daher seit Wochen intensiv an Gadous Stellungsspiel und Kopfballtechnik gearbeitet. Andere Youngsters wie der griechische Spielmacher Konstantinos Karetsas (18) und Eigengewächs Samuele Inacio (18) müssen langsam an das enorme Pensum der englischen Wochen herangeführt werden. Hier hat Kovac klaren Nachholbedarf bei der Belastbarkeit ausgemacht.

Neben den jungen Spielern hat auch ein älterer Hase noch mit Problemen zu kämpfen. Nico Schlotterbeck (26) hat nach seinem langen Ausfall durch einen Bänderriss noch nicht wieder seine frühere Topform erreicht und fällt derzeit immer mal wieder durch kleine Ungenauigkeiten wie seinem Fehlpass vor dem Ausgleich von Werder Bremen (2:2) am Wochenende auf. Auch hier muss Kovac noch Aufbauarbeit leisten.