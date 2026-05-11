Werder: Wie geht’s weiter mit Sugawara?

Die Zukunft von Yukinari Sugawara bei Werder Bremen soll erst in einiger Zeit geklärt werden. Wie Clemens Fritz gegenüber der ‚Bild‘ erklärt, hat die frühe Rote Karte des Verteidigers im Spiel gegen die TSG Hoffenheim (1:0) „keinen Einfluss“ auf die Zukunft des Japaners. „Wir werden uns in den nächsten Wochen mit ihm und seinem Berater austauschen“, so der Werder-Geschäftsführer weiter.

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Der 25-Jährige ist aktuell vom FC Southampton an die Grün-Weißen verliehen, darüber hinaus wurde eine Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro vereinbart. Diese wollen die Bremer allerdings nicht ziehen, sodass ein neues Transfermodell gefunden werden müsste.