Schock im Aufstiegskampf: Schalke vermeldet Saison-Aus

Für Nikola Katic (29) ist die Saison wohl gelaufen. Aufgrund einer Knieverletzung, die sich der bosnische Innenverteidiger bei der Nationalmannschaft zugezogen hat, wird er laut Angaben des FC Schalke „höchstwahrscheinlich“ in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen. Nur zwei Partien verpasste Katic bislang aufgrund von Sperren.

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Auch Landsmann Edin Dzeko (40) muss vorerst aussetzen. Der Stürmer hatte im siegreichen WM-Playoff-Spiel gegen Italien eine Schulterverletuzng erlitten und wird „zunächst ausfallen“. Vom Heilungsverlauf hänge ab, wann Dzeko im Saisonendspurt wieder mitwirken kann.

Update (14:15 Uhr): Dzeko erklärte bei ‚Sky‘: „Ich weiß nicht, wie lange ich ausfallen werde. […] Ich will nicht sagen, ich schaffe das diese Saison nicht mehr, ich will aber auch nicht sagen, dass ich in zwei Wochen wieder fit bin. Die Diagnose der Ärzte ist, dass ich in einem Monat wieder spielen kann.“

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Am Sonntag trifft S04 auf den Karlsruher SC (13:30 Uhr). In der 2. Bundesliga liegen die Schalker vor dem heutigen Spiel an der Tabellenspitze, der Vorsprung auf Relegationsplatz drei beträgt nur einen Punkt.