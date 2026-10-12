Nur ein Ausweg für Balde

Alejandro Balde (22) befindet sich beim FC Barcelona in der Sackgasse. Das titelt die ‚as‘ mit Verweis auf die Einsatzzeiten des Linksverteidigers in der laufenden Saison (zwölf Minuten). Beim 3:0 gegen den FC Getafe nach der Länderspielpause saß der Spanier (sieben Länderspiele) wieder 90 Minuten auf der Bank.

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Entsprechend scheint es für Balde nur einen Ausweg zu geben: einen Abschied im Winter. Unter anderem Manchester United streckt die Fühler aus. In Katalonien verfügt das Eigengewächs über einen bis 2028 datierten Kontrakt.