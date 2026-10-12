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La Liga

Nur ein Ausweg für Balde

von Julian Jasch - Quelle: as
Alejandro Baldé beschwert sich @Maxppp

Alejandro Balde (22) befindet sich beim FC Barcelona in der Sackgasse. Das titelt die ‚as‘ mit Verweis auf die Einsatzzeiten des Linksverteidigers in der laufenden Saison (zwölf Minuten). Beim 3:0 gegen den FC Getafe nach der Länderspielpause saß der Spanier (sieben Länderspiele) wieder 90 Minuten auf der Bank.

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Entsprechend scheint es für Balde nur einen Ausweg zu geben: einen Abschied im Winter. Unter anderem Manchester United streckt die Fühler aus. In Katalonien verfügt das Eigengewächs über einen bis 2028 datierten Kontrakt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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