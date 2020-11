Manchester City - FC Liverpool: Das Topspiel der Premier League live im TV und im Live-Stream

Der FC Liverpool ist amtierender Meister in der Premier League und führt die Tabelle der englischen Fußball-Liga auch nun an. Manchester City, das den Meistertitel im Jahr 2019 gewann, steht dagegen enttäuschend auf Platz zehn. Die Begegnung beider Teams verspricht trotzdem, ein Fest für Fußball-Fans zu werden.

Manchester City – FC Liverpool: Der Anstoß

Das Duell der beiden Trainer Pep Guardiola (Manchester City) und Jürgen Klopp (FC Liverpool) findet am Sonntag den 8. November statt. Anstoß ist planmäßig um 17:30 Uhr.

Manchester City – FC Liverpool: Live im TV

Fans, die das Topspiel der Premier League live im TV sehen wollen, brauchen ein Sky-Abonnement. Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie auf den Sendern Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD. Im Free-TV ist das Spiel zwischen Liverpool und ManCity nicht live zu sehen.

Manchester City – FC Liverpool: Live im Live-Stream

Auch online hält Sky die Übertragungsrechte am Premier League-Spiel. Über Sky Go können Abonnenten des Pay-TV-Senders das Duell von Liverpool und ManCity ohne TV-Anschluss verfolgen. Benötigt wird lediglich eine Internet-Verbindung. Fans, die keine Sky-Kunden sind, aber dennoch in den Genuss von Live-Fußball kommen wollen, können mit dem sogenannten Sky-Ticket, Zugang zum Topspiel der Premier League erhalten.

Manchester City – FC Liverpool auf FussballTransfers.com

Wer kein Geld dafür ausgeben möchte, das Duell der Spitzenteams der Premier League live zu sehen, kann auf FussballTransfers.com die Partie verfolgen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.