Einigung: HSV findet Vieira-Nachfolger

Beim Hamburger SV darf man sich offenbar zeitnah auf einen Neuzugang freuen. Die ‚L’Équipe‘ berichtet, dass die Rothosen vor der Verpflichtung von Spielmacher Martin Adeline (22) stehen. Zwar sei der Transfer noch nicht final unter Dach und Fach, die Gespräche mit ESTAC Troyes allerdings weit fortgeschritten. FT hatte bereits im Mai exklusiv vom HSV-Interesse an Adeline berichtet.

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Die Ablösesumme beläuft sich laut der ‚L’Équipe‘ auf sechs Millionen Euro. ‚Sky‘ bestätigt, dass die Hamburger mit dem spielstarken Rechtsfuß eine vollständige mündliche Einigung über einen langfristigen Vertrag erzielt haben. Laut dem Bezahlsender liegt die Ablöse im Falle einer finalen Übereinkunft mit Troyes voraussichtlich bei unter sechs Millionen.

Update (11:50 Uhr): Dem ‚Hamburger Abendblatt‘ zufolge bietet der HSV derzeit lediglich eine fixe Ablöse von vier Millionen zuzüglich Bonuszahlungen. Mehr wolle der Bundesligist ein Jahr vor Adelines Vertragsende eigentlich nicht auf den Tisch legen.

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Update (12:21 Uhr): Dem HSV ist offenbar der Durchbruch gelungen. Laut der ‚Bild‘ kaufen die Hanseaten Adeline für eine Ablöse von vier Millionen Euro plus Boni. Der Medizincheck soll zeitnah erfolgen.

Adeline war in der vergangenen Saison einer der Eckpfeiler beim Aufstieg von Troyes in die Ligue 1. Der Mittelfeldmann markierte in 32 Ligapartien zehn Tore und elf Vorlagen. Auch beim 1. FC Köln stand der Franzose auf dem Zettel.

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Adeline als Vieira-Ersatz?

In Hamburg nimmt Adeline wohl den Platz von Fábio Vieira (26) ein. Der HSV will den Portugiesen nach der erfolgreichen Leihe zwar gerne halten, die Schmerzgrenze von knapp unter zehn Millionen Euro liegt jedoch weit unter den finanziellen Vorstellungen des FC Arsenal.