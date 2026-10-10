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Bundesliga

Medien: Olise trifft Transfer-Entscheidung

Mit Michael Olise weiß der FC Bayern einen der besten Offensivspieler überhaupt in den eigenen Reihen. Entsprechend soll Olise noch lange für die Münchner auf Torejagd gehen. Die Chancen darauf sind nun offenbar gestiegen.

von Remo Schatz - Quelle: Teamtalk
1 min.
Michael Olise beim Oktoberfest @Maxppp

Bei Harry Kane ist die Messe wohl fast gelesen, lediglich die Unterschrift unter dem neuen Vertrag beim FC Bayern steht noch aus. Geht es nach dem Rekordmeister, ist Michael Olise der nächste. Beim Franzosen haben die Bayern nun einen Teilerfolg zu verzeichnen.

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Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, spielt für Olise eine Rückkehr nach England eher eine untergeordnete Rolle. Der Offensivstar hatte seine gesamte fußballerische Ausbilung in England absolviert und feierte beim FC Reading das Profidebüt. Insofern soll der 24-Jährihe „kaum Lust haben“, wieder in der Premier League aufzulaufen.

Mehr noch: Laut dem Onlineportal ist aktuelle „ein Wechsel nach Spanien das einzige Szenario“. Abgesehen natürlich von einem Verbleib an der Säbener Straße, denn Olise soll sich in München „sehr gut eingelebt“ haben. Wie gut, könnten in der Zukunft wohl vor allem Real Madrid und der FC Barcelona testen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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