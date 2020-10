Nach Arias-Verletzung: Bayer entscheidet sich gegen Nachfolger

Mit einem Wadenbeinbruch und mehreren Bänderverletzungen wird Santiago Arias für sechs Monate ausfallen. „Geschockt“ sei Rudi Völler gesehen, als er die Verletzung seines kolumbianischen Neuzugangs sah, die während eines Länderspiels aufgetreten war.

Da das Transferfenster bereits geschlossen ist, bleiben Bayer Leverkusen kaum Möglichkeiten, um auf den Ausfall des Rechtsverteidiger zu reagieren. Lediglich vereinslose Spieler könnten noch verpflichtet werden, maximal drei Spieler kommen in Frage: Nathaniel Clyne (29, ehemals FC Liverpool), Antonio Valencia (35, ehemals Manchester United) und Ezequiel Schelotto (31, ehemals unter anderem Inter Mailand).

Kein Ersatz geplant

Nach FT-Informationen wurde Letztgenannter der Werkself bereits aktiv angeboten, die Leverkusener Verantwortlichen lehnten jedoch ab. Wie unsere Redaktion von einer vereinsnahen Quelle erfahren hat, plant Bayer Stand jetzt nicht, noch einen Rechtsverteidiger zu verpflichten.

Bis zur Winterpause wird es der Klub also mit dem Duo Lars Bender und Mitchell Weiser probieren. Auch Tin Jedvaj und Alexander Dragovic spielten in Leverkusen bereits hinten rechts. Auch eine Systemumstellung hin zur Dreierkette könnte Abhilfe schaffen. In welcher Form Bayer dann auf dem Wintertransfermarkt nachlegt, ist offen.