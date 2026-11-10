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UEFA Nations League

DFB: Klopps erster Nachrücker

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Jürgen Klopp als DFB-Trainer @Maxppp

Sollte ein Spieler aus dem 24-Mann-Kader von Jürgen Klopp verletzungsbedingt passen müssen, stünde ein Nachrücker parat. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist Mika Baur einer der ersten Kandidaten, um die vakante Stelle zu besetzen. Der 22-Jährige ist aktuell allerdings für die deutsche U21 eingeplant.

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Bei seinen ersten beiden Länderspielen hatte Baur einen guten Eindruck hinterlassen. Der zentrale Mittelfeldspieler ist seit seinem Wechsel zu Celtic Glasgow in bestechender Form. Schon im kommenden Sommer könnte der nächste Schritt erfolgen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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