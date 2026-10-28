Miron Muslic hat nach dem DFB-Pokalaus von Schalke 04 bei Dynamo Dresden (0:2) am Mittwochabend den Finger in die Wunde gelegt. Die ‚WAZ‘ zitiert den Cheftrainer: „Wir sind sehr enttäuscht, müssen sehr selbstkritisch sein. Die kommenden Wochen werden sehr hart, aber das werden wir überstehen.“

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In der Bundesliga liegt S04 auf Relegationsplatz 16, trifft am Samstag (15:30 Uhr) auf RB Leipzig. Im Winter will Sportchef Frank Baumann insbesondere in der Offensive nachlegen, sucht nach günstigen Knipsern. Muslic verteidigt derweil seine Null-Tore-Angreifer, sagt: „Ich muss die Stürmer in Schutz nehmen. Es ist eine kollektive Aufgabe der Mannschaft.“