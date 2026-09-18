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UEFA U21 Championship Qualification

Talente: Wichtiger Doppel-Erfolg für den DFB

von Lukas Hörster - Quelle: The Athletic
1 min.
Noahkai Banks schüttet sich vor Lachen aus @Maxppp

Der DFB hat Noahkai Banks (19) und Louey Ben Farhat (20) von Länderspielen für Deutschland überzeugt. ‚The Athletic‘ zitiert den U21-Nationalcoach Antonio Di Salvo: „Ich freue mich sehr, dass wir ihnen einen gemeinsamen Weg mit Deutschland aufzeigen konnten und dass sie diesem zugestimmt haben.“

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Innenverteidiger Banks vom FC Augsburg wurde auf Hawaii geboren und spielte bislang zwölfmal für die Juniorenteams der USA. Auch die US-A-Nationalelf wollte ihn schon nominieren. Ben Farhat vom Karlsruher SC lief sogar schon zweimal für Tunesiens Herrenteam auf, darf aber den Verband noch wechseln, da kein Pflichtspiel dabei war. Schlechter lief es für den DFB bei Erblin Osmani (17/FC Bayern), der sich für den Kosovo entschieden hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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