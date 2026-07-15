Der SV Darmstadt 98 hat einen neuen Linksverteidiger. Florian Kleinhansl (25) wechselt ablösefrei ans Böllenfalltor. Sein Vertrag beim 1. FC Kaiserslautern war Ende Juni ausgelaufen.

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Geschäftsführer Sport Paul Fernie sagt über den Neuzugang: „Mit der Verpflichtung von Florian erhalten wir eine zusätzliche personelle Sicherheit auf der Linksverteidigerposition und wir sind froh, dass wir mit ihm eine sehr gute Lösung gefunden haben.“ Über die Vertragslaufzeit machen die Lilien keine Angaben.