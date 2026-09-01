Nach Jamie Leweling (25) bekennt sich auch Teamkollege Bilal El Khannouss (21) zum VfB Stuttgart. „Ich werde bleiben. Die Entscheidung ist bereits gefallen“, erklärte der Mittelfeldspieler am Dienstagmorgen gegenüber der ‚Bild‘.

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Demzufolge habe der marokkanische Nationalspieler allen interessierten Vereinen abgesagt. Und das waren dem Vernehmen nach einige. Zuletzt waren laut ‚Bild‘ vor allem Klubs aus Saudi-Arabien und Nottingham Forest interessiert.

Nach FT-Informationen gab es in der vergangenen Woche zudem Überlegungen bei Newcastle United, ein Angebot abzugeben, während Galatasaray lediglich 22 Millionen Euro offeriert hat, was der VfB umgehend ablehnte.