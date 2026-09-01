Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Mehrere Angebote: El Khannouss verkündet Entscheidung

Kurz vor Transferschluss konnte sich Stuttgarts Bilal El Khannouss vor Angeboten kaum retten. Nun ist klar, wie es für den Offensivspieler weitergeht.

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
Bilal El Khannouss im Trikot des VfB Stuttgart @Maxppp

Nach Jamie Leweling (25) bekennt sich auch Teamkollege Bilal El Khannouss (21) zum VfB Stuttgart. „Ich werde bleiben. Die Entscheidung ist bereits gefallen“, erklärte der Mittelfeldspieler am Dienstagmorgen gegenüber der ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demzufolge habe der marokkanische Nationalspieler allen interessierten Vereinen abgesagt. Und das waren dem Vernehmen nach einige. Zuletzt waren laut ‚Bild‘ vor allem Klubs aus Saudi-Arabien und Nottingham Forest interessiert.

Nach FT-Informationen gab es in der vergangenen Woche zudem Überlegungen bei Newcastle United, ein Angebot abzugeben, während Galatasaray lediglich 22 Millionen Euro offeriert hat, was der VfB umgehend ablehnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart
Bilal El Khannouss

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Bilal El Khannouss Bilal El Khannouss
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert