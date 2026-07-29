Neben der bevorstehenden Verpflichtung von Konstantinos Karetsas (18/KRC Genk) möchte Borussia Dortmund in diesem Sommer auch den Transfer von Said El Mala (19) eintüten. Zwar ist sich der BVB mit dem Flügelspieler bereits über einen Fünfjahresvertrag einig, der Poker mit dem 1. FC Köln gestaltet sich jedoch kompliziert.

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Mit einem Angebot von 44 Millionen Euro inklusive Boni scheiterten die Schwarz-Gelben zuletzt, da der FC weiter auf seinen Forderungen von 50 Millionen Euro beharrt. Die Fronten zwischen den Bundesligisten sind vorerst verhärtet.

Preis steigt

Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sich die Köln-Bosse intern sogar darauf verständigt, dass – je weiter das Transferfenster fortgeschritten ist – selbst 50 Millionen Euro nicht mehr ausreichen werden, um El Mala aus der Domstadt loszueisen.

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Das liegt zum einen daran, dass es die Kölner zum Ende der Transferperiode schwerer haben würden, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Zum anderen müsste der Bundesligist wohl einen höheren Preis zahlen, da jeder Klub weiß, dass genug Geld vorhanden ist.

„Es ist auch immer eine Frage der Zeit: Wenn sich deine Kassen erst zwei Tage vor Transferschluss füllen, ist das in dem Moment auch nichts wert“, so FC-Kaderplaner Tim Steidten, „aber wir sind da absolut entspannt. Said ist Spieler des 1. FC Köln und er fühlt sich sehr wohl – und wir fühlen uns genauso wohl mit Said, insofern gibt es aktuell auch überhaupt keinen Grund, über etwas anderes zu sprechen.“

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50 Millionen statt 350.000

Brisant: 2024 stand El Mala schon mal kurz vor einem Wechsel nach Dortmund. Der ‚Sport Bild‘ zufolge war der Medizincheck bereits terminiert. Der BVB bot 150.000 Euro, der FC 200.000 Euro mehr. Zwei Jahre später müssen die Schwarz-Gelben ein Vielfaches dieser Summe aufbringen.