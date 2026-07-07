Kreuzbandriss: Schock für Belgien

Die belgische Nationalmannschaft muss ab sofort ohne Amadou Onana auskommen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat sich der zentrale Mittelfeldspieler gegen die USA (4:1) einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 24-Jährige wurde in der 21. Spielminute verletzt ausgewechselt und steht während der WM nicht mehr zur Verfügung.

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Jetzt muss Onana mehrere Monate pausieren. Dem Bericht zufolge beschäftigt sich deshalb auch sein Klub Aston Villa schon jetzt mit potenziellen Verstärkungen. Bei den Villans hatte der ehemalige Hamburger in der vergangenen Spielzeit eine wichtige Rolle eingenommen. Auch bei den Roten Teufeln war er bei der Weltmeisterschaft Stammkraft.