Weißhaupt verlässt Freiburg

Der SC Freiburg gibt Noah Weißhaupt (24) dauerhaft ab. Zweitligist SV Darmstadt 98 gibt die Verpflichtung des Außenstürmers offiziell bekannt. „Mit Noah bekommen wir einen dynamischen Spieler, der insbesondere auf den Flügelpositionen flexibel eingesetzt werden kann. Er wurde in Freiburg taktisch wie technisch hervorragend ausgebildet und verfügt über ein hohes Tempo sowie große Spielintelligenz. Wir sind sehr froh darüber, dass wir einen Spieler mit dieser Qualität verpflichten konnten und davon überzeugt, dass uns Noah viel Freude bereiten wird“, gibt Sportchef Paul Fernie zu Protokoll.

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Weißhaupt verbrachte schon die zurückliengende Rückrunde im deutschen Unterhaus. Im Einsatz für Hannover 96 erzielte er einen Treffer in sechs Partien. Jetzt will der frühere deutsche U-Nationalspieler in Darmstadt durchstarten: „Ich hatte in den Gesprächen mit den Verantwortlichen sofort ein gutes Gefühl und bin sicher, dass ich sehr gut zur Spielweise der Lilien passe. Ich habe Darmstadt insbesondere in der vergangenen Saison verfolgt und bin glücklich, nun ein Teil dieses Vereins zu sein. Mir war es auch wichtig, dass ich direkt mit der Mannschaft in die Vorbereitung starten kann, und ich freue mich bereits auf den Auftakt Ende Juni.“