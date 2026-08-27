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Serie A

Teurer Kean-Transfer besiegelt

von Fabian Ley - Quelle: Fabrizio Romano | Matteo Moretto
Moise Kean nach einer Partie für den AC Florenz @Maxppp

Como 1907 hat die Verpflichtung von Mittelstürmer Moise Kean (26) eingetütet. Wie Fabrizio Romano und Matteo Moretto übereinstimmend berichten, besteht eine vollständige mündliche Einigung mit dem AC Florenz über eine Leihe samt Kaufpflicht.

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Als Gebühr fließen zunächst zehn Millionen Euro. Im Anschluss werden für den festen Wechsel des italienischen Nationalspielers 25 Millionen fix fällig, fünf weitere Millionen könnten durch Bonuszahlungen hinzukommen. Kean wollte dem Vernehmen nach unbedingt zum Champions League-Teilnehmer vom Comer See.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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