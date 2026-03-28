Schlotterbeck-Coup: Gute Nachrichten für den BVB

Unter der Woche hieß es, Borussia Dortmund sei der entscheidende Durchbruch in den Verhandlungen mit Nico Schlotterbeck (26) gelungen. Man soll sich einig sein über einen Vertrag bis 2031 (Jahresgehalt 14 Millionen) inklusive 60-Millionen-Ausstiegsklausel ab 2027.

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Auch ‚Sky‘ bestätigt nun die Rahmendaten – alles, was jetzt noch fehlt, sei Schlotterbecks finale Zusage samt Unterschrift. Gut für den BVB: Laut dem Pay-TV-Sender befinden sich der FC Liverpool und Real Madrid nicht mehr im Rennen.

Dortmunds neuer Sportdirektor Ole Book sagte am Mittwoch: „Ich bin da natürlich im Thema. Ich habe Nico schon geschrieben, wir werden zeitnah sprechen. Noch detaillierter will ich das jetzt aber […] nicht kommentieren.“ Womöglich folgen ebenjene Details schon bald.