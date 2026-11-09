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Offiziell LaLiga 2

Cheftrainer gefeuert: Übernimmt nun Raúl?

von Yannick Uhry - Quelle: Marca
1 min.
Raúl @Maxppp

Julián Calero ist nicht länger Trainer bei Real Oviedo. Wie der spanische Zweitligist offiziell mitteilt, wurde die Zusammenarbeit mit dem 56-jährigen Spanier und seinem Trainerstab mit sofortiger Wirkung beendet. Damit zieht der Klub Konsequenzen aus einem schwierigen Saisonstart und dem Ausscheiden im Pokal.

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Real Oviedo
Gracias, Julián Calero 🫂💙

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Nach Informationen der ‚Marca‘ zählt der ehemalige Schalker Raúl zu den Kandidaten für die Nachfolge von Julián Calero. Der 49-jährige Spanier hatte zuletzt fünf Spielzeiten lang die zweite Mannschaft von Real Madrid trainiert und ist seit Juni 2025 vereinslos.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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