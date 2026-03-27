Bayern-Rückkehr: Müller bringt sich in Stellung

Thomas Müller (36) will nicht ausschließen, dass er als Funktionär zum FC Bayern zurückkehren wird. Auf die entsprechende Frage in der ‚MagentaSport‘-Sendung ‚Bestbesetzung‘ antwortet der Weltmeister von 2014 vielsagend: „Ich bin ja ein Nichts-Ausschließer. Ich lasse das generell auf mich zukommen. Wenn eine Tür nur einen Spalt offen war und ich da reinwollte, da habe ich das in der Vergangenheit schon immer mal wieder hinbekommen.“

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Der Vancouver-Profi wird bei der anstehenden WM als ‚Magenta‘-Experte am Start sein. Die Chancen auf eine Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann bewertet er à la Müller: „Ja, null. Also wenn er mich anruft, dann hat er eine Meise.“ Für den Fall der Fälle stellt der Angreifer aber vorsorglich klar, dass er „die Fußballschuhe dabei“ hat.