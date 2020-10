Schwieriger BVB-Auftakt: Zweifel an Meunier angebracht?

Borussia Dortmund agierte im diesjährigen Sommer-Transferfenster eher zurückhaltend: Für 25 Millionen Euro kam das Mittelfeld-Juwel Jude Bellingham (17, Birmingham City), daneben wurde Reinier (18) für zwei Jahre von Real Madrid ausgeliehen. Thomas Meunier komplettiert das Trio an Neuzugängen. Der 1,90-Meter-Mann wurde als direkter Ersatz für den zu Inter Mailand abgewanderten Achraf Hakimi (21) verpflichtet.

Mit Meunier holte die Borussia einen gänzlich anderen Spielertypen als den pfeilschnellen Hakimi, der mit seiner herausragenden Dynamik und seinen tiefen Läufen einer der Schlüsselspieler in Dortmunds Offensive war.

Neuer Spielertyp

Entgegen seiner Statur ist Meunier jedoch kein klassischer Abräumer, dessen Hauptaugenmerk auf der Defensive liegt. Meunier spielte von seiner Jugend an bis zu seinem Engagement als 20-Jähriger beim FC Brügge als Stürmer und Rechtsaußen. Erst mit 21 Jahren wurde Meunier zum Rechtsverteidiger umgeschult. Einst sagte Meunier gar: „Ich werde wieder Angreifer. Am Ende meiner Karriere, das ist sicher.“

Die Zeit dafür ist jedoch noch nicht gekommen. Michael Zorc, Sportlicher Leiter des BVB, äußert sich in der ‚Sport Bild‘ über den Transfer des Belgiers: „Uns war von Anfang an bewusst, dass Thomas nicht das gleiche Tempo wie Achraf Hakimi mitbringt. Aber seine Stärken helfen uns auf dieser Position sehr, besonders in der Defensive. Er bringt körperliche Robustheit mit, die wir brauchen und unserem Spiel guttut. Und mit seiner Körpergröße ist er bei Kopfballduellen von enormem Wert.“

Meuniers Start – Stärken und Schwächen

Bisher fällt es Meunier jedoch schwer, sich in das Spielkonzept des BVB einzufügen. Im von Trainer Lucien Favre praktizierten 3-4-2-1 beackert Meunier die rechte Seite und pendelt zwischen Außenverteidiger und offensivem Außenbahnspieler. Teils wirkte der Belgier recht schwerfällig und hölzern – im Gegensatz zu Hakimi schafft er es bisher nicht, den Dortmundern einen echten offensiven Mehrwert zu geben. Gegen den FC Augsburg (0:2) landeten am zweiten Spieltag so gut wie alle seiner Hereingaben beim Gegner, im Supercup-Spiel gegen den FC Bayern (2:3) vergab der 29-Jährige eine hundertprozentige Torchance, als er alleine auf Manuel Neuer zulief, jedoch kläglich scheiterte.

Auch in der Defensive offenbarte der schlaksige Rechtsfuß Schwächen: Wiederum gegen Augsburg ließ er Daniel Caligiuri (32) enteilen, der daraufhin das spielentscheidende 2:0 für die Fuggerstädter erzielte. Gerade hier liegt das Problem: Meunier ist kein ausgewiesener Defensivspezialist – während seines vierjährigen Engagements für Paris St. Germain fiel er das eine oder andere Mal durch schlechtes Stellungsspiel auf, musste auch deshalb oftmals mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. Doch auch offensiv gibt der 42-fache Nationalspieler dem BVB bislang nicht viel, obgleich man Meunier eine gewisse Eingewöhnungszeit zugestehen muss.

Fazit

Meunier bringt andere Qualitäten als Hakimi mit: Er ist zweikampf- und kopfballstärker sowie robuster als der Marokkaner. Doch ähnlich wie Hakimi offenbarte er Schwächen im defensiven Positionsspiel. Im Gegensatz zum 21-Jährigen kann Meunier diese Schwächen jedoch nicht durch seine Schnelligkeit kompensieren.

Offensiv hat der BVB zweifelsohne an Qualität eingebüßt, den angesprochenen Zug zum Tor und die jugendliche Spielfreude von Hakimi versprüht der Belgier bisher nicht. Letztlich ist Geduld gefragt: Meunier braucht schlichtweg noch Zeit, um sich zu akklimatisieren, offensiv wird sicherlich in dieser Spielzeit noch mehr vom Belgier kommen. Ob er es schafft, den Abgang von Hakimi vollwertig zu kompensieren, muss jedoch bezweifelt werden.