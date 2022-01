„Skeptisch, dass es einen Dest-Transfer nach München gibt“

Die Chancen, Rechtsverteidiger Sergiño Dest (21) in diesem oder dem nächsten Transferfenster unter Vertrag zu nehmen, scheinen für den FC Bayern nach aktuellem Stand der Dinge eher gering zu sein. Michael Reschke, tätig für Dests Berateragentur Stellar, sagt der ‚Bild‘: „Der Junge hat derzeit keinerlei Ambitionen zu wechseln. Ich bin skeptisch, dass es im Sommer einen Transfer nach München gibt.“

Dest ist vertraglich noch bis 2025 an den FC Barcelona gebunden, dürfte bei einem passenden Angebot aber gehen. „Er hat sehr viele Anfragen, hatte auch schon im Sommer sehr viele Angebote. […] An Alternativen mangelt es einem Spieler wie Sergiño Dest mit Sicherheit nicht“, ließ Berater Thies Bliemeister erst kürzlich in der ‚tz‘ verlauten.