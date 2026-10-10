Olise-Verlängerung: Eberl spricht Klartext

Max Eberl macht keinen Hehl daraus, dass der FC Bayern mit Michael Olise (24) verlängern will. „Unser Wunsch ist eindeutig hinterlegt“, leitet der Sportvorstand vor dem Spiel gegen den FC Augsburg bei ‚DAZN‘ ein und erklärt: „Wir würden gerne mit Michael lange, über 2029 hinaus, weiterarbeiten und am liebsten verlängern. Das ist unser Wunsch, aber es gibt ja noch eine dritte Partei.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Eberl ist Olise ein „Weltklassespieler, der noch immer nicht am Ende“ sei. Konkrete Schritte hat der Rekordmeister aber noch nicht eingeleitet: „Ehrlicherweise: Es hat noch gar keine Gespräche gegeben.“