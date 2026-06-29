FC Bayern: Was läuft mit WM-Sensation Bouaddi?

Seine jungen 18 Jahre merkt man Ayyoub Bouaddi überhaupt nicht an. Der 1,85-Meter-Rechtsfuß verteilt die Bälle im Mittelfeld von Marokko, als performe er schon jahrelang auf diesem Niveau. Dabei blickt der Youngster gerade erst auf seine erste Profisaison als Stammspieler des OSC Lille zurück.

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Dass sämtlichen Topklubs der Aufschwung des Strategen nicht verborgen bleibt, ist keine Überraschung. Zwei ganz heiße Spuren führten zuletzt zu Real Madrid und Manchester City. Zu den Beobachtern gehört aber auch der FC Bayern, berichtet ‚RMC‘. Der französische Radiosender führt aus, dass die Franzosen um Klubpräsident Olivier Létang mittlerweile 80 bis 100 Millionen Euro für Bouaddi aufrufen – in diesen Sphären dürften die Münchner nicht mehr mitbieten.

Zudem soll sich Rückkehrer Noel Aseko (20) zunächst in der Vorbereitung beweisen. Wird der Mittelfeldakteur im Sommer doch verkauft, wird man die Personalie Bouaddi an der Säbener Straße aber sicherlich nochmal ganz genau prüfen. Alles andere wäre mit Blick auf sein Potenzial fahrlässig.

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Und vielleicht gelingt FCB-Sportvorstand Max Eberl ja eine kreative Umsetzung des Transfers. Lille würde den Senkrechtstarter laut ‚RMC‘ im Falle eines Verkaufs gerne für ein weiteres Jahr leihweise im Verein halten.