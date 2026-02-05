Spannende Option für Lingard

Jesse Lingard könnte seine Karriere in den Niederlanden fortsetzen. Laut der ‚Daily Mail‘ steht Feyenoord Rotterdam in Kontakt mit dem 33-Jährigen. Der Offensivakteur ist derzeit auf Vereinssuche und möchte noch bis zum Ende dieser Woche eine Entscheidung treffen.

Lingard ist seit Mitte Dezember vereinslos, nachdem sein Vertrag beim FC Seoul in Südkorea ausgelaufen war. Neben den Rotterdamern haben auch West Ham United, die Wolverhampton Wanderers sowie der FC Genua in den vergangenen Wochen die Fühler nach dem Engländer ausgestreckt. Feyenoord-Trainer Robin van Persie kennt den Rechtsfuß noch aus der gemeinsamen Zeit bei Manchester United.