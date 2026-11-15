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FT-Kurve Bundesliga

Klares Votum: Gruda einer für die Bayern

von Remo Schatz
Brajan Gruda bejubelt sein Premierentor @Maxppp

Bei der deutschen Nationalmannschaft hat sich Brajan Gruda (22) in seinem ersten Spiel am Freitag gegen Serbien (3:1) direkt mit einem Tor eingefügt. Die FT-Leser würden diese Tore auch gerne im Trikot des FC Bayern sehen. 60 Prozent der 863 Befragten sind der Meinung, dass der Neu-Nationalspieler nach München passen würde.

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Passt Brajan Gruda zum FC Bayern?
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Gruda hatte bereits 2024 beim Rekordmeister auf dem Zettel gestanden, der „geile Zocker“, wie Bundestrainer Jürgen Klopp zuletzt zu Protokoll gab, entschied sich aber für den Schritt in die Premier League zu Brighton & Hove Albion. Per Leihe ging es am diesjährigen Winter-Deadline-Day zu RB Leipzig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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