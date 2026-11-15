Klares Votum: Gruda einer für die Bayern

Bei der deutschen Nationalmannschaft hat sich Brajan Gruda (22) in seinem ersten Spiel am Freitag gegen Serbien (3:1) direkt mit einem Tor eingefügt. Die FT-Leser würden diese Tore auch gerne im Trikot des FC Bayern sehen. 60 Prozent der 863 Befragten sind der Meinung, dass der Neu-Nationalspieler nach München passen würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Passt Brajan Gruda zum FC Bayern? Ja Nein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Gruda hatte bereits 2024 beim Rekordmeister auf dem Zettel gestanden, der „geile Zocker“, wie Bundestrainer Jürgen Klopp zuletzt zu Protokoll gab, entschied sich aber für den Schritt in die Premier League zu Brighton & Hove Albion. Per Leihe ging es am diesjährigen Winter-Deadline-Day zu RB Leipzig.