Verwirrung: Geht Bayern jetzt all-in bei Eichhorn?

Genau einen Monat ist es her, da wartete ‚Sport1‘ mit der überraschenden Meldung auf, dass sich der FC Bayern aus dem Poker um Kennet Eichhorn zurückziehe. Mittlerweile wird aber immer klarer: Dem ist nicht so, der deutsche Branchenprimus mischt weiter kräftig mit beim Toptalent von Hertha BSC.

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‚Sky‘ berichtet jedenfalls, dass Eichhorn „unbedingt“ nach München kommen soll. Schon im Winter gab es wohl einen Vorstoß. Besonders verlockend: Der 16-Jährige kann für festgeschriebene zehn bis zwölf Millionen Euro wechseln, aus FCB-Sicht ein Schnäppchen. Das Gesamtpaket inklusive Gehalt könnte sich bei 25 Millionen einpendeln.

Es gibt jedoch jede Menge Konkurrenz im Werben um Eichhorn. Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt aus der Bundesliga sowie die internationalen Riesen Manchester City, United, FC Arsenal, FC Barcelona und Real Madrid wurden schon beim Sechser vorstellig. In München könnte Eichhorn den Kaderplatz des scheidenden Leon Goretzka (31) einnehmen oder aber zwecks Spielpraxis zunächst an einen anderen Klub verliehen werden.