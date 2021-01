PSG: Pochettino über seine Ziele

Mauricio Pochettino will bei Paris St. Germain eine neue Kultur etablieren. „Unser Hauptziel ist es, dass alle an einem Strang ziehen. Wir wollen eine Mentalität und Spielphilosophie etablieren, an die sich jeder halten kann. Die Idee ist, dass es das oberste Ziel von jedem sein sollte, für den Klub zu gewinnen“, erklärt der Argentinier gegenüber klubeigenen Medien.

Pochettino war am gestrigen Samstag als neuer Trainer von PSG vorgestellt worden. Bei den Parisern folgt er auf Thomas Tuchel. „Wir wollen ein starker Klub mit einer starken Struktur sein. Es ist etwas magisches, wenn jeder, also Spieler, Staff und die Führungsetage die gleichen Emotionen teilen“, so Pochettino.