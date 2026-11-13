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Bundesliga

Köln: Deutliche Worte Richtung Wagner

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
René Wagner kommt beim 1. FC Köln langsam in Bedrängnis @Maxppp

Jörn Stobbe formuliert klare Erwartungen an Cheftrainer René Wagner. Gegenüber der ‚Bild‘ führt der Köln-Präsident aus: „Wir sind alle unzufrieden mit den neun Punkten, und selbstverständlich muss auch René gemeinsam mit der Mannschaft die nächsten Entwicklungsschritte gehen und Ergebnisse liefern. Dabei wird er von Thomas Kessler (Sportchef, Anm. d. Red.) auch kritisch hinterfragt und inhaltlich bewertet. So ist unser Rollenverständnis.“

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Trotz des durchwachsenen Saisonstarts glaubt Stobbe weiterhin an eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Wagner: „Wir haben uns im Sommer anhand klarer Anforderungsprofile ganz bewusst für René Wagner entschieden und diese Wahl haben wir alle gemeinsam getragen. Genauso wichtig ist uns, dass Thomas eng dran ist und René unterstützt, aber gleichzeitig alles kritisch durchleuchtet. Genau das macht er täglich, und deshalb vertrauen wir ihm.“ An potenziellen „Endspiel-Debatten“ wolle sich Stobbe „nicht beteiligen“.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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