Trotz peinlicher Pleite: Job-Garantie für Hütter

Adi Hütter muss bis auf weiteres nicht um seinen Job fürchten. „Wenn wir im Fußball dahin kommen, dass man zwei Spiele verliert und dann generelle Fragen gestellt werden oder angedeutet werden, dann kann ich mich damit nicht identifizieren“, sagte Max Eberl im Anschluss an das 0:6 gegen den SC Freiburg bei ‚DAZN‘.

Man habe sich vor der Saison für den gemeinsamen Weg entschieden. Das bedeute dann auch, „mal durch dick und dünn zu gehen und nicht sofort die Entscheidung zu nehmen, irgendwas muss verändert werden. Ich weiß, was die Frage bedeutet.“

Leistungssteigerung dringend nötig

Mit Blick auf die Darbietung der Mannschaft gebe es allerdings nichts schönzureden, stellt Eberl klar: „Es war schon surreal heute.“ Einige essenzielle Fragen seien ihm durch den Kopf geschossen: „Entschuldigung, was für eine Scheiße passiert da gerade? Und warum wehren wir uns nicht? Warum verfallen wir in so einem Spiel in solch eine Lethargie, eine Harmlosigkeit, was Zweikämpfe und Verteidigen von Standards betrifft?“

In der Bundesliga liegt Borussia Mönchengladbach nach 14 Spieltagen auf Rang 13. Auffällig waren seit der Amtsübernahme durch Hütter vor allem die Leistungsschwankungen in unterschiedlichen Phasen der Saison. Bis Weihnachten sollte nun Konstanz reinkommen, das betont auch Eberl: „Fakt ist, dass wir jetzt schnell aus diesen Niederlagen lernen müssen. Und schon nächsten Samstag in Leipzig wieder aufstehen.“