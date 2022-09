Neuer Vertrag für Pedro

João Pedro bindet sich langfristig an den FC Watford. Wie die Hornets verkünden, hat der 20-jährige Brasilianer seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert. Der ursprüngliche Kontrakt des Angreifers wäre noch bis 2025 gültig gewesen.

Pedro spielt seit Januar 2020 für die Londoner, die damals 11,5 Millionen Euro an Fluminense überwiesen. Seitdem bestritt das Sturmtalent 83 Pflichtspiele für Watford und erzielte 15 Treffer. In der laufenden Spielzeit stehen in der Championship für Pedro je zwei Treffer und zwei Assists aus neun Partien zu Buche.