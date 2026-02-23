Menü Suche
CR7 verkündet Zukunftsentscheidung

von Remo Schatz - Quelle: Thmanyah
Kota Takai verteidigt gegen Cristiano Ronaldo @Maxppp

Cristiano Ronaldo verschreibt seine Zukunft der Saudi Pro League. „Ich bin sehr glücklich“, versichert der Superstar dem saudi-arabischen Fernsehsender ‚Thmanyah‘ und verspricht: „Wie ich schon so oft gesagt habe, gehöre ich zu Saudi-Arabien. Es ist ein Land, das mich, meine Familie und meine Freunde sehr gut aufgenommen hat. Ich bin hier glücklich und möchte hierbleiben.“

Seit 2023 läuft Ronaldo für Al Nassr auf und führt das Team als Kapitän an. In bislang 129 Pflichtspielen war er an 136 Toren direkt beteiligt. Titel gewonnen hat er mit dem Klub aus Riad aber noch nicht. „Das Wichtigste ist, dass wir weiter um den Meistertitel kämpfen, wir stehen an der Spitze. Wir machen unseren Job, wir gewinnen, wir machen Druck, mal sehen, wie es am Ende der Saison aussieht“, so CR7.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
