Chelsea: Zwei Tranferziele im Winter

Der FC Chelsea möchte sich im Winter offenbar auf zwei Positionen verstärken. Laut Fabrizio Romano sind die Blues sowohl auf der Suche nach einem neuen Stürmer als auch nach weiteren Innenverteidigern. Letztere könnten dem Transferinsider zufolge aber auch erst im Sommer ihren Weg an die Stamford Bridge finden.

Als Stürmer werden bei Chelsea immer wieder Ivan Toney (27/FC Brentford) und Victor Osimhen (24/SSC Neapel) gehandelt. Was Vertärkungen für die Defensive angeht, wurde am vergangenen Wochenende beipielsweise Marc Guéhi (23/Crystal Palace) mit dem Verein um Trainer Mauricio Pochettino in Verbindung gebracht.