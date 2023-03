35-Millionen-Spritze für Hertha BSC

Hertha BSC winkt in den kommenden Tagen ein ordentlicher Geldregen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, streicht die Alte Dame Anfang kommende Woche 35 Millionen Euro ein. Dann wird die erste von drei Tranchen von Neu-Investor 777 Partners erwartet. Der US-amerikanische Investor will insgesamt 100 Millionen Euro in den Bundesligisten investieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

777 übernimmt die bisherigen 64,7 Prozent von Investor Lars Windhorst und will die Anteile an der Hertha-KG künftig noch auf insgesamt 74,7 Prozent aufstocken. Die Kapitalgesellschaft aus Miami hält bereits Anteile am FC Sevilla, CFC Genua, Standard Lüttich, Red Star Paris, Vasco da Gama und Melbourne Victory. Mit der ersten 35-Millionen-Tranche soll das Minus im laufenden Geschäftsjahr gedeckt werden.

Lese-Tipp

Samardzic im FT-Interview: „Die Bundesliga ist für jeden Spieler ein Ziel“