Menü Suche
Kommentar 1
La Liga

Güler schreibt Geschichte | Richtungsweisende Barça-Entscheidung

Arda Güler ist der gefeierte Held in Madrid, der Mann des Tages in Barcelona soll heute gefunden werden. Die FT-Presseschau.

von David Hamza
1 min.
Die Presseschau vom 15. März @Maxppp

Güler ins Museum

Im Meisterschaftsrennen hinkt Real Madrid hinterher, legte am Samstagabend aber immerhin vor und setzte den FC Barcelona mit dem 4:1 gegen den FC Elche unter Druck. Mann des Abends war Arda Güler, der mit seinem Treffer in der 89. Minute den Schlusspunkt setzte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Marca‘ sah „ein Tor für die Geschichte“, die ‚as‘ das „Tor des Jahres“ und „einen Treffer fürs Museum“. Aus knapp 70 Metern hatte Güler den vorgerückten Elche-Keeper Matías Dituro überwunden. Es war sein 16. und fraglos beeindruckendste Tor im Real-Trikot.

Font kommt, Flick geht?

Am heutigen Sonntag kann der FC Barcelona den Vorsprung auf Real wieder auf vier Punkte ausbauen, zu Gast ist der FC Sevilla. Die Titelseiten der katalanischen Zeitungen ‚Mundo Deportivo‘ und ‚Sport‘ gehören aber Joan Laporta und Victor Font. Denn es ist Wahltag in Barcelona, gesucht wird der neue Vereinspräsident.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auswirkungen wird die Entscheidung auch auf Kaderplanung und diverse weitere Personalien haben. Sollte Laporta von Font abgelöst werden, muss womöglich Sportdirektor Deco seinen Hut nehmen. Trainer Hansi Flick würde das gar nicht gefallen, der Barça-Coach zieht in dem Fall angeblich sogar einen Abschied im Sommer in Erwägung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Real Madrid
Barcelona
Arda Güler

Weitere Infos

La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelona Logo FC Barcelona
Arda Güler Arda Güler
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert