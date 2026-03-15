Güler schreibt Geschichte | Richtungsweisende Barça-Entscheidung

Güler ins Museum

Im Meisterschaftsrennen hinkt Real Madrid hinterher, legte am Samstagabend aber immerhin vor und setzte den FC Barcelona mit dem 4:1 gegen den FC Elche unter Druck. Mann des Abends war Arda Güler, der mit seinem Treffer in der 89. Minute den Schlusspunkt setzte.

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Die ‚Marca‘ sah „ein Tor für die Geschichte“, die ‚as‘ das „Tor des Jahres“ und „einen Treffer fürs Museum“. Aus knapp 70 Metern hatte Güler den vorgerückten Elche-Keeper Matías Dituro überwunden. Es war sein 16. und fraglos beeindruckendste Tor im Real-Trikot.

Font kommt, Flick geht?

Am heutigen Sonntag kann der FC Barcelona den Vorsprung auf Real wieder auf vier Punkte ausbauen, zu Gast ist der FC Sevilla. Die Titelseiten der katalanischen Zeitungen ‚Mundo Deportivo‘ und ‚Sport‘ gehören aber Joan Laporta und Victor Font. Denn es ist Wahltag in Barcelona, gesucht wird der neue Vereinspräsident.

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Auswirkungen wird die Entscheidung auch auf Kaderplanung und diverse weitere Personalien haben. Sollte Laporta von Font abgelöst werden, muss womöglich Sportdirektor Deco seinen Hut nehmen. Trainer Hansi Flick würde das gar nicht gefallen, der Barça-Coach zieht in dem Fall angeblich sogar einen Abschied im Sommer in Erwägung.