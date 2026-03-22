Griezmann begründet Transfer-Entscheidung

Antoine Griezmann (35) ist auf die Gründe zu sprechen gekommen, warum er Atlético Madrid im Winter nicht in Richtung MLS verlassen hat. Im Interview mit ‚Movistar+‘ sagt der 35-jährige Angreifer: „Ich wollte immer alles dafür tun, hier Großes zu erreichen. Ich fühle mich hier auf dem Platz sehr wohl. Es stimmt, dass es anfangs schwieriger war, sich anzupassen. Mit harter Arbeit, meiner Leidenschaft für den Fußball und der Unterstützung meiner Familie ist es leichter geworden.“

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Griezmann war 2014 von Real Sociedad in die spanische Hauptstadt gewechselt, ehe er fünf Jahre später den Schritt zu Ligarivale FC Barcelona wagte. Nach zwischenzeitlicher Leihe zurück nach Madrid wurde Griezmann 2023 von Atlético wieder festverpflichtet. Seither verbuchte der Linksfuß 75 Torbeteiligungen in 146 Einsätzen für die Rot-Weißen. Am heutigen Sonntag (21 Uhr) trifft der Offensivmann mit den Rojiblancos auf Stadtrivale Real Madrid.