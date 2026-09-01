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Bundesliga-Wechsel: Zehn Millionen für Ben Farhat

Louey Ben Farhat wechselt in die Bundesliga. Bis zu zehn Millionen Euro Ablöse kassiert der Karlsruher SC.

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Louey Ben Farhat hebt den Arm @Maxppp

Eintracht Frankfurt geht im Werben um Louey Ben Ferhat (20) leer aus. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge schließt sich der Angreifer dem SC Freiburg an. Mit dem Karlsruher SC bestehe eine vollständige Einigung.

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Die fixe Ablöse belaufe sich auf sieben bis 7,5 Millionen Euro. Zudem können weitere 2,5 Millionen Euro an Boni hinzukommen. Zeitnah soll der Deal offiziell kommuniziert werden.

Ben Ferhat wird allerdings noch ein Jahr beim KSC bleiben. Der Bezahlsender führt aus, dass der Tunesier (zwei Länderspiele) für die Saison 2026/27 an den Zweitligisten zurückverliehen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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