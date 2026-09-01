Bundesliga
Bundesliga-Wechsel: Zehn Millionen für Ben Farhat
Louey Ben Farhat wechselt in die Bundesliga. Bis zu zehn Millionen Euro Ablöse kassiert der Karlsruher SC.
@Maxppp
Eintracht Frankfurt geht im Werben um Louey Ben Ferhat (20) leer aus. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge schließt sich der Angreifer dem SC Freiburg an. Mit dem Karlsruher SC bestehe eine vollständige Einigung.
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Die fixe Ablöse belaufe sich auf sieben bis 7,5 Millionen Euro. Zudem können weitere 2,5 Millionen Euro an Boni hinzukommen. Zeitnah soll der Deal offiziell kommuniziert werden.
Ben Ferhat wird allerdings noch ein Jahr beim KSC bleiben. Der Bezahlsender führt aus, dass der Tunesier (zwei Länderspiele) für die Saison 2026/27 an den Zweitligisten zurückverliehen wird.
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