Menü Suche
Kommentar
Premier League

Medien: Savinho hinterlegt Wechselwunsch

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Savinho hebt die Arme @Maxppp

Savinho sieht seine Zukunft nicht mehr bei Manchester City. Einem Bericht von Fabrizio Romano zufolge hat der Dribbelkünstler die Klubverantwortlichen über seinen Wechselwunsch informiert. Der Brasilianer wolle andernorts häufiger zum Einsatz kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Starensemble der Skyblues war es für Savinho bis zuletzt schwierig, sich einen Startplatz zu erobern. Jetzt könnte der 22-Jährige bei der Ligakonkurrenz einen neuen Anlauf starten, Tottenham Hotspur soll die besten Karten auf den Zuschlag haben.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
ManCity
Spurs
Sávio

Weitere Infos

Premier League Premier League
ManCity Logo Manchester City FC
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Sávio Sávio
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert