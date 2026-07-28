Savinho sieht seine Zukunft nicht mehr bei Manchester City. Einem Bericht von Fabrizio Romano zufolge hat der Dribbelkünstler die Klubverantwortlichen über seinen Wechselwunsch informiert. Der Brasilianer wolle andernorts häufiger zum Einsatz kommen.

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Im Starensemble der Skyblues war es für Savinho bis zuletzt schwierig, sich einen Startplatz zu erobern. Jetzt könnte der 22-Jährige bei der Ligakonkurrenz einen neuen Anlauf starten, Tottenham Hotspur soll die besten Karten auf den Zuschlag haben.